Yaptığı koleksiyonlar ve ilginç birikimleri ile Konya’da adı koleksiyoncu amcaya çıkan Mehmet Şimşek bu sefer Türkiye gündemine gelmeye hazırlanıyor.KONYA (İGFA) - Mehmet Şimşek, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi ve hain darbe girişimi için bastırılan hatıra paralardan 251 şehidin hatırası için özel bir çalışma yaptı.

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 7. Yıldönümü kutlanırken başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinde çeşitli etkinlikler yapıldı. Yazılan şiirler, şarkılar seslendirilirken, çekilen sinema filmleri ve tiyatro gösterileri sahnelendi, resim sergileri açıldı.

Bütün bu etkinliklerin içerisinde belki de en anlamlı hareket Konya’dan geldi. Yaptığı koleksiyonlar ile Konya’da koleksiyoncu amca olarak bilinen Mehmet Şimşek hain darbe girişiminden sonra Türkiye nüfusu adedi kadar yani 80 milyon adet basılan Hain Darbe girişimi hatıra parası yani 15 Temmuz paralarından 251 adet temin ederek 15 Temmuz şehitlerin anısına Türkiye haritası görseli hazırladı.

15 Temmuz paralarını dostlarının ve çevresindeki insanlardan ikili ilişkileri sayesinde temin ettiğini belirten Mehmet Şimşek, bu güzel tabloyu da imkan bulması halinde Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediğini belirtti. Şimşek, görenlerin ve duyanların çok beğendiği 15 Temmuz paraları ile yaptığı Türkiye haritasını talep gelmesi halinde sergilenmek üzere Konya Belediyeleri ile de paylaşabileceğini ifade etti.