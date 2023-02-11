Yeniceköy mahallesinde bulunan Huzurevinde kolonya içen yaşlı adam İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yeniceköy mahallesinde bulunan Huzurevinde kalan M. Ö. (68) odasında bulunan kolonyayı içti. Bir süre sonra rahatsızlanan yaşlı adam haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaşlı adam yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.