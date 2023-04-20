Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Malatya’dan Ordu’ya gelen 4. sınıf öğrencisi Mahmut Kağan Karaca’ya devretti.ORDU (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gelenek haline gelen çocukların temsilen makam koltuğuna oturması sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, makamını bir süreliğine yaşanan deprem sonrası Malatya’dan Ordu’ya gelen Yeşilyurt Ahmet Karlıbel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mahmut Kağan Karaca’ya teslim etti.

Aynı okuldan 2. sınıf öğrencisi Buğlem Uzun, 6. sınıf öğrencisi Aysel Buğlem Ustaoğlu ve öğretmenlerinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen buluşmada minik öğrenci Mahmut Kağan Karaca Başkan Güler’in yerine geçti.

“BANA BU GÖREVİ LAYIK GÖREN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Makam koltuğunu Mahmut Kağan Karaca’ya teslim eden Başkan Güler, minik başkana bir talimatı olup olmadığını sordu. Soru karşısında yanıt veren minik Başkan Karaca Ordu’da gereken çalışmaların zaten yapıldığını belirterek öğrenim gördüğü okul için birkaç istekte bulundu.

Minik Başkan Karaca konuşmasında şunları söyledi:

“10 yaşında ve 4. sınıf öğrencisiyim. Ordu’ya Malatya’dan geldim. Sizlerin de bildiği gibi bölgemizde yaşanan büyük deprem sonrası eğitime bir süre ara verildi. Bu sebeple orada eğitim alamayacağım için Ordu’ya geldik. Arkadaşlarım bana hiç yokluğu hissettirmedi hep yanıma durdular. Öğretmenim beni yanına çağırdığında Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturacağımı söyledi. Bunu çok istediğim için oldukça mutlu oldum. Bana bu görevi layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sebeple hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bu bayramı hediye ettiği için şahsım ve tüm çocuklar adına şükranlarımı sunuyorum. Sadece okulum için birkaç istekte bulunacağım zaten siz şehrimize gerekenleri yaptınız.”

“TÜM ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMI KUTLU OLSUN”

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik eden Başkan Güler, “Malatya’dan şehrimize hoş geldin. Böyle güzel bir kardeşimizi kazandığımız için oldukça memnunum. Böyle yakışıklı ve akıllı bir başkan kazandık. Sana çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza böyle bir günü armağan ettiği için de oldukça mutluyuz. Bugün ben ve ekip arkadaşlarım emrinde. Dolasıyla tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.