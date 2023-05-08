Gazelli mahallesinde meydana gelen olayda ağaç dalı budama yapan çiftçi, tahra ile kolundan yaralandı.

Olay Gazelli mahallesinde meydana geldi. Yusuf A.(69), bahçesinde ki meyve ağacını tahra ile budama yapmaya başladı. O sırasa budama yaparken tahra ile sol koluna vurarak kesti. Kolunda kesi oluşması sonucu kanlar içinde kalan adam, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda kolunda derin kesiye bağlı uzuv kaybı riski nedeniyle sevkine karar verildi. Çiftçi, Ambulansla Uludağ Üniversitesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.