Gazetemizin köşe yazarı, İnegöllü işadamı Lütfi Şimşek ‘Sarı Pisi’ adlı ilk kitabının ardından, ikinci kitabı ‘Kolye’yi kitapseverlerle buluşturdu. İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Fuarında büyük ilgi gören, birbirinden güzel hikayelerin anlatıldığı kitap, her hafta köşe yazısı olarak gazetemizin okuyucularıyla paylaşılacak.

KAPAK RESMİNİ EZEL AKAY YAPTI

‘Kolye’ adlı kitabın kapak resmini ise İnegöllü ünlü sanatçı, yönetmen, senarist ve yapımcı Ezel Akay yaptı. Kitabın sunuşunda ise Akay, “Lütfi Şimşek, hatırlıyor. Sadece kendi tarihini değil dostlarının, tanıdıklarının ve sadece hayat macerasını duyduklarının tarihini, kimliğini, insanlığını hatırlıyor. Hem ilk kitabı “Sarı Pisi”de yaptığı gibi, bu kez “Kolye”de insanın içine işleyen bir sadelikle, İnegöl’den, bir büyük Türkiye kasabasından uzanıp tüm ülkeyi dinleyen bir kulak gibi duyuyor, hatırlıyor ve anlatıyor. Yerel siyasetçiler, sokak çocukları, esnaf ve tüccarlar, öğretmenler, doktorlar, kabadayılar, köylü, çiftçi, kasiyer, polis, asker, emekli bankacılar, kadınlar, genç kızlar, yavuklular, manitalar, yaşlılar ve bebeler, aşklar ve bakışmalar, kaybedişler ve yeniden buluşmalar… Hepsi sırayla okuyacağınız kolyenin taneleri gibi, ama hüzünlü, ama neşeli bu anlatının içinde küçük küçük parlıyorlar. Nazım’dan sonra bir “memleketimden insan manzaraları” daha… Ne memleketmiş be kardeşim…” ifadeleri kullanarak Şimşek’e övgüler yağdırdı.

LÜTFİ ŞİMŞEK KİMDİR?

İnegöl’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İnegöl’de okudu. Yükseköğretimi Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlayarak 1989 yılında mezun oldu. 1990 İnegöl’de ticari hayata orman ürünleri orman ürünleri sahasında mobilya malzemeleri satışı yaparak başladı. 2000 yılında şahıs firmasını kapatarak Baleno Orman Ürünleri Ltd. Şti.’yi kurdu. 2015 yılından itibaren de şirketin fahri yönetim kurulu başkanı olarak ticari faaliyetlerine devam ediyor. İnegöl’ün en eski amatör futbol kulüplerinden olan Doğanspor ve Kurtuluşspor’da futbol oynadı. Bu ve diğer kulüplerdeki yöneticilik deneyimleri ile kazandığı tecrübelerin ardından yönetim kuruluna seçildiği İnegölspor’da da farklı sahalarda aktif olarak yöneticilik görevinde bulundu. Spor kulüpleri yanında İnegöl’ün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde yer aldı.