Bursa’da Jandarma Teşkilatı’nın 185. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Arama Kurtarma Tim Komutanlıkları (JAK) Uludağ’da 2543 metreye çıkarak Türk bayrağını zirvede dalgalandırdı.

Jandarma Teşkilatı’nın 185. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Uludağ’da zirveye tırmandı. Yaklaşık 2543 metre yüksekliğe tırmanan ekipler, patika yollardan geçip, jip yolu, maden ve kapı mevkileri ile küçük zirve, rasat düzü, Yasemin Geçidi, Baykan sırtları, Karakayalar ve büyük zirve rotası takip edilerek 6 saatlik tırmanış gerçekleştirdi. Bursa’nın zirvesinde Türk bayrağını dalgalandıran ekipler hatıra fotoğrafı çektirirken, vatandaşlar tarafından da büyük övgüler aldı.