Yunanistan’da 21 Mayıs 2023 Milletvekili seçim sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Başbakan Mitsotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi yarışı açık ara önde götürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Komşu ülke Yunanistan genelindeki seçimlerde Başbakan Mitsotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi yarışı açık ara önde götürüyor.

Ülke genelinde partilerin aldığı oylar aşağıdaki şöyle:

Açılan sandık: % 85,35

YDP: % 40,80 (145 Milletvekili)

SİRİZA: % 20,06 (71 Milletvekili)

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PASOK: % 11,65 (42 Milletvekili)

KKE: % 7,16 (26 Milletvekili)

Yunan Çözümü: % 4,47 (16 Milletvekili)

Diğer Partiler: 15,86