Bulgaristan’da bu pazar (yarın) yapılacak genel ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinin heyecanı, çoğunluğu Bursa’da olan Türkiye’deki soydaşları sardı. Pazar günü Türkiye genelinde kurulacak 166 sandıkta 350 bin çifte vatandaşın oy kullanacağını belirten Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, "Bu seçimler hepimiz için çok önemli. Eğer biz bir bütün olarak hareket edip oylarımızı bölmezsek orada yönetimlere ortak olur sorunlarımızın çok daha güzel bir şekilde üstesinden gelme hakkına sahip olmuş oluruz" dedi.

"Komşu 6. kez erken seçim ile rekora koşuyor"

Komşu Bulgaristan’da halk, pazar günü düzenlenecek genel seçim ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Bulgaristan’da 7 milyona yakın kişi, eş zamanlı yapılacak genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandığa gidecek.

Bulgaristan, üç yıl içinde altıncısı düzenlenecek erken seçimle “en kısa sürede en çok seçim yapan” ülke olarak İsrail’i dahi geride bırakarak rekor kıracak. Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu, 240 üyeli Ulusal Meclise 6 bin 100 milletvekili adayı gösterildiğini bildirdi. Parti ve koalisyonlar, aynı zamanda AP’deki Bulgaristan’ın 17 kişilik kontenjanı için 131’i kadın 418 aday sundu. AP için 18 yaşından büyük 6 milyon 138 bin, Bulgaristan’daki genel seçim için ise 6 milyon 593 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

"Türkiye’de 166 sandıkta 350 bin kişi oy kullanacak"

Her iki ülkede hayat süren çifte vatandaşların geleceklerini yakından ilgilendiren Genel ve Avrupa Parlamentosu seçimleri pazar günü (yarın) yapılacak. Türkiye’de 166, sandığın kurulacağı seçimde 350 bin soydaş oy kullanacak. Çifte vatandaşların çoğunlukta olduğu 41 sandığın kurulduğu Bursa’da da 80 bin kişi oy kullanacak.

Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Bulgaristan’da 9 Haziran Pazar günü eş zamanlı olarak genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde çifte vatandaşlara birlik ve beraberlik içinde sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

"Kardeşlerimizin ve onların çocuklarının geleceği açısından çok önemli bir seçim"

Gençoğlu yaptığı açıklamada; "9 Haziran Pazar günü gerek Türkiye’de, gerek Bulgaristan’da, gerekse dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan kardeşlerimiz ve onların çocuklarının geleceği açısından çok önemli bir seçim var. Bizler her zaman Bulgaristan’da yaşadığımız süre içerisinde örnek bir Bulgaristan vatandaşı olduk. Ancak asimilasyon sonrasında bulunduğumuz topraklardan göçe zorlanarak Bulgaristan tarihine kara bir leke olarak adlandırdığımız bir asimilasyona tabi olduk. Bu süreç içerisinde çok önemli sorunlarımız oldu. Bu sorunların halliyle ilgili yapmış olduğumuz etkin çalışmalarda kardeşlerimizin haklarının iadesinden tutun çifte vatandaş olmaları ve hatta ve hatta bulundukları ülkelere oy kullanabilmelerini sağladık. Dolayısıyla bu kardeşlerimizin ülkemizde de rahatlıkla oy kullanabilmeleri için 166 adet sandık kuruluyor bunların 41 tanesi Bursa’da, oluyor" dedi.

"Hiç bir zaman asimile olmadık, olmayacağız"

Bugüne kadar yapılan çalışmaların hepsinin içerisinde birebir bulunmuş bir ağabey olarak bu seçimin çok önemli olduğunu belirtmek istediğini vurgulayan Turhan Gençoğlu, "Bizler hiç bir zaman asimile olmadık ve olmayacağız. Bizi ekonomik olarak asimile etmeye çalıştılar yapamadılar. Şimdi bakıyorum politik olarak asimile etmeye çalışıyorlar. Buna da kesinlikle ve kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu seçimler hepimiz için çok önemli eğer biz bir bütün olarak hareket edip oylarımızı bölemeden hareket edersek orada yönetimlere ortak olur, sorunlarımızın çok daha güzel bir şekilde üstesinden gelme hakkına sahip olmuş oluruz" ifadelerini kullandı

"HÖH çifte vatandaşların tek temsilcisi"

Hem Bulgaristan hem de Türkiye’deki çifte vatandaşların tek temsilcisi Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin son zamanlarda daha geniş kitleleri kucaklayabilmek için atmış olduğu örnek adımları da özellikle benimsediklerini belirten Gençoğlu, "İnşallah biz vereceğimiz oylarla daha eskiden olduğu gibi onları koalisyon ortağı yapıp yönetimlerde kesinlikle ve kesinlikle hak sahibi olup 36 olan milletvekili sayısını çok daha yukarılara çıkarmak en büyük idealimizdir. Bu seçimlerde Türkiye genelinde 350 bin Bursa genelinde ise 80 bin çifte vatandaş kardeşimizin oy kullanacağını öngörüyoruz. Hepsini sandığa bekliyoruz. Şimdi zaman onların zamanı verecekleri oylarla da bizim oradaki kardeşlerimizi iktidar ortağı, koalisyon ortağı yapacağız inşallah. Bu seçimlerin komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan’a da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.