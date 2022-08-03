Orhaniye Mahallesi Varışlısoy sokak üzerinde bulunan apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın sokak sakinlerini korkuttu. Bitişiğindeki binalara sıçrama riski olan yangını vatandaşlar balkonlardan hortumlarla tuttukları suyla söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Varışlısoy sokak üzerindeki 4 katlı binanın arka bahçesinde bulunan kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmeye çalıştı. Kömürlükte ki yangın bitişiğindeki binalara sıçrama riski olduğunu gören vatandaşlar, balkonlardan hortumlarla tuttukları suyla yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda kömürlük kullanılamaz hale geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.