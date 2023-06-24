Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği sanat atölyelerinden biri olan heykel atölyesinin katılımcıları, dönem boyunca edindikleri birikimler sonucu yaptıkları çalışmaları, açtıkları sergide vatandaşlara sundu.

Nilüfer Belediyesi’nin birçok farklı alanda açtığı sanat atölyelerinde dönem sona ererken, kursiyerler de öğrendiklerini açtıkları sergilerde beğeniye sunuyor. İlgi gören atölyelerden biri olan heykel atölyesinde de, dönem sona erdi. 7’den 70’e farklı yaş gruplarından çok sayıda kursiyer, verimli bir eğitim yılı geçirdi. Eğitmen Şeyma Çobanoğlu eşliğinde yaklaşık 9 ay süren heykel atölyesinde temel ve teknik bilgi eğitimi alan katılımcılar, çalışmalarını dönem sonunda açtıkları sergide vatandaşlara sundu. Konak Kültürevi’ndeki serginin açılışını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer yaptı. Başarılı çalışmaları için kursiyerleri kutlayan Özer, eğitmen Şeyma Çobanoğlu’na da katkılarından dolayı teşekkür etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, sergiyi gezerek çalışmaları yakından inceledi. Yaklaşık 150 heykel çalışmasının yer aldığı sergi, 6 Temmuz tarihine kadar Konak Kültürevi’nde vatandaşlara açık kalacak.