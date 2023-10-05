Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı esnaflar, Gürsu halkına hizmet vermesi hedefiyle Burulaş bünyesine dahil ettiği 69 adet minibüsü, Koçaslanlar Motorlu Araçlar’dan temin etti.

Bursa’da toplu ulaşımda standardizasyonun sağlanıp, kalite ve konforun en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı esnafların da tercihi Koçaslanlar oldu. Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Adil Aydın, "Toplu ulaşımda daha iyi ve kaliteli bir hizmet verebilmek hedefiyle, Gürsu halkına hizmet etmesi için 69 araç bütünleşik bilet sistemi ile minibüs hizmete başladı. Minibüslerin tamamı engelli kullanımına uygun, klimalı, manevra kabiliyeti ve konfor seviyesi yüksek ve mevcut mevzuata uygun araçlardır. Gürsu’ya daha konforlu ve rahat ulaşımın sağlanacağı, şoför arkadaşlarımız için de daha huzurlu bir çalışma ortamının olacağı bir araçtır” şeklinde konuştu.