İnegölspor’da yaşanan maddi gelir çözümüne katkı sağlaması amacıyla güçlendirilmiş yeni yönetimle yola devam edilmesi için başlayan süreçte yapılan olağanüstü kongrede sürpriz bir gelişme yaşandı.

6 Ocak Cumartesi günü Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yapılması beklenen İnegölspor Olağanüstü kongresine 2 gün kala, Osman Sevim başkanlığında toplanan yönetim kurulu geç saatlere kadar devam eden toplantı sonucunda sezon sonuna kadar görevi sürdürme kararı alındı.

Kongre kararından vazgeçen Başkan Sevim ve Yönetim kurulu, ara transfer yoğunluğunda takımda eksik görülen oyuncu özellikleri için teknik direktör Bahaddin Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda hareket edileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili henüz İnegöl Spor’dan resmi bir açıklama yapılmadı.