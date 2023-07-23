İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirdiği park konseriyle dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi.

İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla Cumhuriyet Parkı’nda bulunan amfi tiyatroda dinleyicilere özel anlar yaşattı. Ücretsiz olan konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Şarkılara eşlik ederek eğlenceli bir akşam geçiren vatandaşlar konser etkinliğini çok beğendiklerini ifade ederek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Park konserleri önümüzdeki günlerde kentin farklı noktalarında devam edecek.