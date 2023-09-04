Büyükşehir Belediye Konservatuvarının yetenek sınavları hafta sonunda yapıldı. Sınavlara 5 ile 55 yaş arasındaki bin 370 kişi katıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarının 2023-2024 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavları hafta sonunda gerçekleştirildi. Kaliteli sanat eğitiminin verildiği Büyükşehir Belediye Konservatuvarının sınavları bu yıl da yoğun ilgi gördü.

7 bölüm ve 29 sanat branşında yapılan sınavlara 5 ile 55 yaş arasında bin 370 kişi katıldı. Sınav sonuçları 6 Eylül Çarşamba günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

HEYECANLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU

Yetenek sınavlarına katılacak adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren Konservatuvar Şube Müdürlüğü’ne bağlı sanat eğitim merkezlerine geldi. Heyecanları gözlerinden okunan öğrencilere aileleri eşlik etti. Sınav belgelerini yetkililere gösteren adaylar, seçtikleri sanat branşının sınavına girdi.

Güzel Sanatlar branşlarının sınavları Anıt Park içindeki Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi’nde, Bale Bölümünün sınavları SDKM’de, Geleneksel Sanatların sınavları Seka Kültür Alanı içindeki Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde, Müzik Branşının sınavları ise Leyla Atakan Kültür Merkezi içindeki Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde yapıldı.

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİSİ OLABİLMEK İÇİN TER DÖKTÜLER

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenek sınavlarına ilgi yoğun oldu. Vatandaşlar kaliteli sanat eğitiminin verildiği ve Devlet Konservatuvarlarına öğrenci yetiştiren Büyükşehir Belediye Konservatuvarının öğrencisi olabilmek için ter döktü.