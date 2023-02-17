İTSO DEPREM BÖLGESİNE KALICI KONUT YAPACAK

İTSO’nun başlattığı İnegöl’de yapılması konteyner kent projesi yerine deprem bölgesine kalıcı konut yapılması kararı verildi.

İTSO'nun yapmayı planladığı ve startını verdiği konteyner kent projesi TOBB'un talebi doğrultusunda iptal edildi. Buraya ayrılan bütçe ise bölgeye yapılacak olan kalıcı kent için kullanılacak.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ yaptığı açıklamada İnegöl’den ciddi destek verildiğini belirterek “Özellikle sanayicimiz ticaret erbabımız deprem bölgesine çok ciddi şekilde deprem yardımını ulaştırdı. 650 adet kamyon ve tır yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı. Çok şükür İnegöl’ümüz yüz akı ile deprem bölgesine gerekli destekleri verdi.”

HESAP NUMARALARINA BAĞIŞ YAPMAYA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ

“Geçtiğimiz pazartesi günü deprem bölgesine yardım malzemesi ihtiyacı bir düzene girdiğini söylemiştik. İnegöl’de bir konteyner kent projesi gerçekleştireceğimizi açıkladık. Ciddi bir destek geldi bu projemize. İlk konteynerimizi de ürettik hazır bir şekilde bekliyor. Çarşamba günü Bakanımız ve TOBB başkanımızla bir genel deprem değerlendirmesi gerçekleştirdik. Dün akşamda Rıfat Başkanımız ile yaptığımız toplantıda konteyner kent projemizi kalıcı konut projesine çevirmemizi istediler. Bakanlarımız ile yaptığımız toplantıda İnegöl’den çok güçlü destek aldıklarını ifade ettiler. Bizden konteyner kent projemizi kalıcı konut projesine çevirmemizi istediler. Bizde yaptığımız toplantı sonrası konteyner kent projemizi büyütüyoruz kalıcı konut projesine dönüyoruz. Bizim paylaştığımız hesap numaralarını paylaştık burada yardımlar geliyor. Projemiz aynı şekilde devam ediyor İnegöl’e konteyner kent yerine bölgeye kalıcı konut gerçekleştireceğiz. Hesap numaralarımıza bağışlarınız devam edebilir.”

BÖLGEYE İNEGÖL MAHALLESİ YAPILMASI PLANLANIYOR

“Bölgede bir İnegöl Mahallesi gerçekleştirebilirsek bizim için çok iyi olacak. Projeleri Çevre Şehircilik Bakanlığı verecek biz Türkiye Odalar ve Borsalar birliği ile projeyi takip edeceğiz. Biz İnegöl olarak bir mahalle bir site oluşturalım İnegöl Mahallesi ya da İnegöl Sitesi diyebiliriz. Bağışçılarımızın bir daireye isim verebiliriz. İnşallah bu proje ile birlikte deprem bölgesine en büyük desteği sağlarız diye düşünüyoruz.”