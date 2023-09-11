Yaşanan trajik kaza, kaldırımda yürüyen iki kadın ve bebek arabasının hayatını alt üst etti. Hafif ticari aracın korkunç çarpışması sonucu kadınlar ve bebek havada savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara hemen müdahale etti ve hastaneye kaldırdı. Kadınlardan biri ağır yaralanırken, diğerleri şans eseri daha iyi bir sağlık durumunda. Tüm bu dehşet dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bebek Arabası, Çocuğun Hayatını Kurtardı!

Görgü tanığı esnaf Metin Elaslan, olay anını şu sözlerle anlattı: "İçeride müşterimle ilgilenirken aniden bir fren sesi işittim ve hemen dışarı çıktım. Fren sesiyle çarpma arasında sadece birkaç saniye vardı. Polislerin hızlı müdahalesi sayesinde ambulanslar hemen gelip yardımcı oldu. O sırada kaldırımda iki kadın ve bir bebek vardı. Bebek arabası, çarpışmanın etkisini hafifletti ve çocuğun hayatta kalmasını sağladı. Bebek arabası olmasaydı, sonuç çok daha kötü olabilirdi. Çarpışma anını korkunç bir şekilde izledim. Kadınlardan biri maalesef ağır şekilde yaralandı. Diğer kadın ve bebeğin durumu daha iyiymiş. Bu olay, cinayetin sadece silahla veya bıçakla değil, trafikte de gerçekleşebileceğini gösteriyor."