Yoldan Çıkarak Takla

Yoldan Çıkarak Takla Atan Araçta Bulunan Konurlar Köyü Muhtarının Kulağı Kopma Noktasına Geldi-

İnegöl'e bağlı Orta köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada, karşıdan gelen aracın farından etkilendiği bildirilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan araç takla attı. Tek taraflı kazada bir kişi yaralandı. Baba ile oğlunun bulunduğu aracın kontrolden çıkıp takla atması sonucunda kafasından yaralanan Konurlar Köyü Muhtarı 55 yaşındaki Vahit Bali'nin sağ kulağı kopacak dereceye geldi.

Önceki akşam saat 19.00 sıralarında Konurlar Köyü'nden İnegöl'e gelmekte olan sürücü Fahri Bali’nin yönetimindeki 81 DF 966 plakalı araç, Orta köyü girişi mevkiinde, sürücünün karşıdan gelen aracın farından etkilenmesi sonucunda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıkarak, takla attı. Yoldan çıkıp takla atan araç, tekerlekleri yukarıda ters vaziyette durdu.

Kaza sonucunda, ters duran araçta sürücünün yanında bulunan Konurlar Köyü Muhtarı Vahit Bali, kafasından ve kulağından yaralandı. Kazayı yara almadan atlanan Oğlu Fahri Bali'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibi, yaralanan muhtara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağ kulağının yüzde 80'lik bölümü kopan muhtar, 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek, buradaki gerekli işlemlerin ardından tedavi altına alındı.

DOKTORLAR ŞAŞTI KALDI

Acil Servisteki tedavinin ardından röntgen çekimi yapılan muhtarın, boyun kemiklerinden bazılarının çıktığı da belirlendi. Röntgen filmini inceleyen doktorun, boyun kemikleri çıkan bir kişinin felç kalma olasılığının yüksek olduğunu söylediği ve bu durumda nasıl olurda yaralının oldukça sağlıklı bir şekilde yürüyor olmasına şaşırdığı bildirildi.

KULAĞI TIP FAKÜLTESİNDE DİKİLDİ

Kulağı kopma derecesine gelen Muhtar Bali, İnegöl Devlet Hastanesindeki gerekli müdahalelerin ardından 112 Acil Servis Ambulansı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı muhtarın kulağı tıp fakültesi Plastik cerrahi bölümündeki Cerrahlar tarafından dikildi.

Boyun kemiklerinde çıkma meydana gelen muhtarın, Tıp Fakültesi Hastanesinde servise yatırılarak, sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

Ters duran araç ise çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza ile alakalı tahkikatın sürdüğü bildirildi.