Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan kum yüklü kamyon yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı.

Müezzinler Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada F.M. (35) idaresindeki 31 KOH 93 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.