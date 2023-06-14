Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs ağaçlık alana uçtu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Serdar Mahallesi Radar Caddesi Küme Evleri Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerindeki toprak alana park etmek isteyen minibüs şoförü, aracın kontrolünü kaybederek ağaçlık alana uçtu. Kaza neticesinde sürücü yaralandı, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün arkadaşları tarafından araçtan çıkarıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerince sedyeye alınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.