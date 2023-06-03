Kocaeli’de D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobilin yol ayrımındaki bariyere çarpması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevki D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 33 CUB 08 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ardından hastaneye götürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kaza yeri temizlenirken, hasar gören bariyerler ise tamir edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.