Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sokak arasındaki bir binanın doğalgaz borusuna çarptı. Şans eseri herhangi bir patlama meydana gelmezken, araç ise yan yattı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi üzerinde meydana geldi. Otomobil, Cami Sokak üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Otomobil bir binanın önündeki doğalgaz hattına çarpıp yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler tarafından muhtemel bir patlama yaşanmaması için çevrede tedbir alınırken, otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yürekleri ağza getiren kaza anı başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.