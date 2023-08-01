Sakarya’nın Kocaali ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kereste yığınına çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kocaali-Akçakoca D-010 karayolu Yayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca istikametinde ilerlemekte olan A.G. idaresindeki 53 AAU 025 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan kereste yığınına çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü A.G. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ü.A., E.Ç., F.C. ve A.S. isimli 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak kereste yığınına çarpması ve daha sonrasında bölgeye ekiplerin gelmesi yer alıyor.