Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, sokak ortasında yan yatarak durabildi. Sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Turgut Mahallesi Yeşil Vadi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 26 AGV 138 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen B.Y.’nin hastaneye götürülmesine gerek görülmezken burnu bile kanamadan kazayı atlattı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Sokağın ortasında yan yatan otomobilden dolayı trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına polis ekipleri güvenli geçişleri sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.