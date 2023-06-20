Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.S. idaresindeki 41 AOH 127 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptı. Çapmanın şiddetiyle trafik levhası devrilirken, savrulan otomobil kaldırıma vurarak durabildi. Kazada otomobilde yolcu konumundaki B.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.A. olay yerine ulaşan ambulansa binmeyi reddetti. B.A. daha sonra kaza mahalline gelen başka bir araçla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.