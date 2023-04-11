Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan orta refüjü geçerek, karşı yönden gelen başkan bir tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’te Osmaneli istikametine seyir halindeki 26 AFN 387 dorse plakalı tır sürücü Durmuş Ali Önal Bayırköy beldesini geçinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüjü geçerek, karşı yönden gelen Emrah Bodur yönetimindeki 11 TH 206 plakalı tıra çarptı. Meydana gelen kazada Durmuş Ali Önal yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Osmaneli-Bilecik karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken, karayolları ekipleri kaza yerinde kapsamlı bir temizlik çalışma yaptı.