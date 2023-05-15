Olay, akşam saatlerinde Habipler yolu Sultançiftliği istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Ö. idaresindeki 33 AKJ 337 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeritte giden Bülent Ç. hakimiyetindeki 34 EOM 307 plakalı otomobilin üzerine doğru devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar tarafından tırın içinden çıkarılan yaralı 2 kişi hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü Bülent Ç. kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaşanan kaza nedeniyle yolda uzun bir araç kuyruğu oluştu.