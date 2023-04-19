Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan tırın park halindeki kamyona çarpması neticesinde meydana gelen kazada, tır kabininde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Gebeş Mahallesi mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FGP 910 plakalı tır, kontrolden çıkarak önce refüje daha sonrasında ise akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan 34 ECG 276 plakalı kamyona çarptı. Meydana gelen kaza sebebiyle tırın kabininde sıkışan sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.