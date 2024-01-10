Bursa’da kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Marmaracık köyü mevkii Bursa-Yenişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceylanı P. idaresindeki 34 HLZ 799 plakalı geri dönüşüm yüklü tır, bir anda kontrolden çıktı. Bariyere çarpan tır yan yatarken, kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.