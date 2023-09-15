Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ara sokaktan aniden çıkan motosikletle karşılaşması sebebiyle panikleyen motokurye, sürüş hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 41 ANJ 044 plakalı motokurye, motosikleti ile Yeni Bağdat Caddesi üzerinde seyir halindeyken ara sokaktan başka bir motosikletin aniden yola çıkmasıyla panikledi. Paniklemesi sebebiyle motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü yere düştü. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan motosikletliyi hastaneye götürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.