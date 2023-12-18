Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, iş hayatında yenilikleri takip etmeyenlerin rekabetten kopacağının altını çizerek, “Rahmetli babamızın bize çok önemli bir öğüdü vardı. ‘İşletmesini yenilemeyenin, işletmesi sahibini yeniler' derdi. Sürdürülebilirlik iş hayatında çok önemli, gerekli yenilikleri sağlayamaz işlerinizi buna göre dizayn edemezseniz yarışın gerisinde kalırsınız” dedi.

QNB Finansbank, EKONOMİ Gazetesi ve Bloomberg HT tarafından düzenlenen “Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları” Gaziantep’te yapıldı. “Ticaretin Dijitalleşmesi” konusunun ele alındığı toplantı Gaziantep Divan Otel’de gerçekleştirildi. Panele iş dünyası yoğun katılım sağlarken, QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu programda konuşmacı olarak yer aldı. EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen panele soruları ve değerlendirmeleri ile katkı sağlarken, Bloomberg HT program sunucularından Dr. Pelin Yantur toplantıyı yönetti.

Bloomberg HT Program Sunucusu Dr. Pelin Yantur’un moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, QNB Fnansbank Genel Müdürü Ömür Tan (soldan sağa), Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmen Açıl Sezen ile EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ konuştu.

İş hayatında yenilikleri takip etmenin, rekabet açısından en elzem kural olduğunu belirten GSO Meclis Başkanı ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yeniliğe ayak uyduramayanların oyunun gerisinde kalacağını söyledi. Babasının “İşletmesini yenileyemeyenin, işletmesi sahibini yeniler” şeklinde bir sözü olduğunu aktaran Konukoğlu, iş hayatında sürdürülebilirliğe dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Sürdürülebilirlik iş hayatında çok önemli, gerekli yenilikleri sağlayamaz işlerinizi buna göre dizayn edemezseniz yarışın gerisinde kalırsınız. Dünya çok hızlı değişiyor, yapay zeka diye bir kavram var artık hayatımızda. Biz şu anda yapay zekaya dair okyanusta bir damlayı biliyoruz sadece ancak her geçen gün büyüyor, hayatımızın içine yerleşiyor. Bizim kendi şirketlerimizde son 10 yılda teknolojiye harcadığımız paranın haddi hesabı yok. Ve halen de yatırımlarımızı yeterli görmüyorum. Avrupa gümrüklerde karbon ayak izi için 2026’ya işaret etti. Çimento tesisleri karbon bedeli ödemek zorunda. Bizim gibi şirketlerin durma şansı yok. Yeşil dönüşüm ile ilgili yatırımlar yapıyoruz. GSO olarak da bu yılı ikiz dönüşüm yılı ilan ettik, hem dijital hem yeşil dönüşüme dikkat çekmek için. Şirketlerimiz 2024 bütçelerinde ikiz dönüşüme pay ayırmalı, Ar-Ge için pay ayırmadık, ülke olarak ne kadar zorlandığımızı gördük. Yeşil dönüşümde de aynı sorunu yaşamayalım.”