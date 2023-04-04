SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, sanayicilerin deprem bölgesinden göç etmemesi için teşvikler verilmesi gerektiğini söyledi.

Sanayicilerin deprem bölgesinden göç etmemesi için teşvikler verilmesi gerektiğini söyleyen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Bizler iyi günde nasılsak kötü günde de işimizin başındayız. Sanayici, devlet, STK’lar el ele vererek, bu illeri yeniden ayağa kaldıracağız” diye konuştu. Abdulkadir Konukoğlu, “Sanayiciler komutanlar gibidir. Kaptanlar gemilerini terk eder mi, etmez. Bizler de kaptan olarak burayı terk edersek buradan giden iş insanları olur. İşimizin başındayız. Eğer buraları bırakır başka illere gidersek bizim gittiğimizi görenler de bizi takip eder. Beyaz yakalı da gider; mavi yakalı da. O zaman Gaziantep şu andaki hareketliliği bulamaz. Bizler iyi günde nasılsak kötü günde de işimizin başındayız. Sanayici, devlet STK’lar el ele vererek, bu illeri yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

Depremler 10 şehirde 13 milyon 421 bin 699 kişinin yaşadığı bölgeyi etkilerken üretimin sekteye uğraması ise ikinci bir deprem korkusunu beraberinde getirdi.

Bu felaketle birlikte sanayi kuruluşlarının yara aldığını dile getiren Konukoğlu, “Sanayide yıkım olmadı ama iş gücü kaybı nedeniyle dolaylı bir şekilde yara aldı. Özellikle depremin üssü olan Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgeleri ciddi bir göç veriyor. İşte sanayi için asıl tehlike bu; yani iş gücü kaybı Bunun önüne geçilmesi için de kalıcı konutların bir an önce inşa edilerek, insanlara güvenli kentlerin sağlanması önemli” diyerek çalışmaların öneminin ve çalışmalara hız verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZLE BERABERİZ”

SANKO Holding olarak deprem sonrası verdikleri ve verecekleri destekleri anlatan Konukoğlu, “Deprem felaketi sonrası Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi başkanları AFAD merkezinde adeta görevli anlayışı ile çalıştı. Kardeşim, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, aynı zamanda Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı. O nedenle sürekli AFAD merkezde bulundu. Bu da SANKO’nun ve Konukoğlu Ailesi'nin yardımlarının belirlenmesinde etken oldu. Bölgede ihtiyaç olan her konuda gereken her türlü yardım yapıldı, yapılıyor. Devletimiz ve milletimiz varsa biz varız. Her zaman devletimiz ve milletimizle beraberiz” dedi.