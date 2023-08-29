Yılın ilk yarısında konut satışı yüzde 22, Konut kredisinin bireysel kredilerdeki payı yüzde 30 azaldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu GYODER, gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini üçer aylık dönemler halinde değerlendirdiği, 'GYODER Gösterge' Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2023 2. Çeyrek Raporu'nu yayınladı.

Yılın ikinci çeyreğinde konut satışları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,5 oranında gerileme kaydederek 282.564 adet oldu. İkinci çeyrekte 87.251 adet konut ilk kez satılırken, ilk satışların toplam satışlar içerisindeki oranı yüzde 30,9 olarak gerçekleşti. Konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı da Haziran 2023’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 azalarak yüzde 20,1 oldu.

İkinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk defa satılan konutlar yüzde 23,47 azalarak 87 bin 251 adet oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 33,19 azalarak 195 bin 313 adet olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

2023 yılı Haziran verileri bir önceki yılın aynı dönemine göre ipotekli konut satışı yüzde 66,85 gibi rekor bir düşüşle 13 bin 463 adet oldu. İkinci çeyrekte, ipotekli satışlar 62.708 adet, diğer satışlar 219.856 adet oldu.2023 yılı 2. çeyreğinde toplam konut satışları içerisinde ipotekli konut satışlarının payı yüzde 22,2 olarak gerçekleşti. 2022 yılı toplamında bu oran yüzde 18,9 olarak ölçülmüştü.2022 yılının ilk altı aylık döneminde 170 bin adet ipotekli konut satışı yapılırken bu yılın aynı döneminde yüzde 28,6’lık bir düşüş ile 121 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

KONUT FİYATLARI ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Konut satış fiyatları sekiz ay üst üste düşüş kaydederek mayıs ayı itibarıyla yüzde 103,6’ya geriledi. Reel artış ise yıllık bazda yüzde 45,9 oldu. Yeni konut fiyatları da benzer bir tablo çizerek, mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda nominal yüzde 102,6, reel yüzde 45,1 oranında arttı. Mayıs 2023 itibarıyla Türkiye genelinde konut birim fiyatları 23.574 TL/m2’ye yükselirken üç büyük ilden İstanbul’da konut birim fiyatları 36.005 TL/m2, İzmir’de 27.089 TL/m2, Ankara’da 17.647 TL/m2 oldu.