Merkez Bankası verilerine göre, 2023 yılı Nisan ayında Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 121,3, reel olarak ise yüzde 53,0 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artarak 847,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 53,0 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,2, 6,2 ve 5,0 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 114,1, 126,1 ve 123,0 oranlarında artış gösterdiği kaydedildi.

Üç büyükşehirde konut fiyat endeksleri tabloya şöyle yansıdı:

