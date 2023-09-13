Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘konutları kredi ile desteklemeyeceklerini’ açıklamasının piyasaya yansımaları sürüyor. Sektör temsilcilerine göre konut fiyatları Kasım ayından sonra güvenilir seviyelere oturacak.ANKARA (İGFA) - Hükümetin yeni bir avantajlı konut kredisi çıkarmamasının piyasa açısından olumlu olduğunu belirten Gayrimenkul PR şirketi, ‘kredi çıksaydı, herkes fiyat artırırdı. Konut fiyatları Kasım ayından sonra güvenilir seviyelere oturacak’ açıklaması yaptı

Yeni bir avantajlı konut kredisi çıkmamasının gayrimenkul sektörü ve alıcılar açısından olumlu olduğunu belirten gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren Ankara merkezli Gayrimenkul PR şirketi, ‘kredi çıksaydı herkes fiyat artırırdı. Şimdi gerçek alıcı ve satıcı dönemi başladı. Suni alımların önü kapandı. Konut, yatırım enstrümanı olmaktan çıkarıldı’ açıklaması yaptı

AVANTAJLI KREDİLER KONUT FİYATLARINI SUNİ OLARAK ARTIRDI

Hükümetin gayrimenkul sektörünü krediler ile desteklemesinin fiyat enflasyonuna neden olduğunu belirten Gayrimenkul PR, ‘kamu bankaları aracılığı ile daha önce çıkartılan konut kredileri, fiyatların bir gecede yüzde 30 seviyelerinde yükselmesine neden olmuş, satılamamış arsa ve konutların fiyatları bile suni olarak artırılmıştı. Krediler, avantajlı değil tam tersine alıcılar açısından dezavantajlı bir hale dönüşüyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘konutları kredi ile desteklemeyeceklerini’ açıklaması piyasanın sağlığı ve fiyatların doğru rakamlara oturması açısından çok yerinde bir karar olarak görüyoruz’ şeklinde değerlendirdi

İlan sitelerinde ayda ortalama 1 milyon 200 bin konut ilanı yayınlandığına dikkati çeken sektör temsilcileri, "Dileyenin dilediği fiyattan ilan girmesi sektörde kaosa neden oluyordu. Ticaret Bakanlığının seri ilan sitelerine yönelik yayınladığı yeni yönetmelik 1 Kasım 2023 tarihinde uygulanmaya başlayacak. Bu yönetmelik sayesinde sahte ve fahiş fiyatlı ilanların yüzde 40’ı sistemden kaldırılacak. Klasik emlakçılık modeli tarih olacak. İlan yayınlama koşullarında getirilen kısıtlamalar fiyat köpürtmelerinin de önüne geçeceği için fiyatlar güvenilir rakamlara oturacak. İnşaat firmaları satışlarını kuvvetlendirmek için cazip kampanyalar yapacağını öngörüyoruz. Stoklarındaki konutları rakiplerinden daha önce satan firmalar, konut balonunun patlamasında sonra yaşanacak piyasa dalgalanmalarından etkilenmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Bu arada iş yapış şekillerinin değişeceği yeni dönemde iki önemli konunun gayrimenkulün ana gündemi olacağını belirterek, "Birincisi doğru fiyatlandırma, ikincisi ise; seri ilan siteleri dışında alternatif pazarlama kanalları olacak" vurgusu yapıldı.