Geçtiğimiz günlerde orta gelirliye yeni konut kampanyasının açıklanmasının ardından fırsatçılar harekete geçti. İnternet sitelerindeki ev fiyatlarında artış yaşandığı görüldü.

Bir süredir konut fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşları zor duruma sokuyor.

Ev almanın hayal olduğunu düşünenler için devlet harekete geçti ve ilk olarak cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçirdi.

'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi, dar gelirli ailelere adeta nefes oldu yoğun başvuru sürecinin ardından kura çekimine başlandı.

Son olarak bir müjde de orta gelirli ailelere geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortak çalışmaları kapsamında 'Yeni Finansman Konut Modeliyle' hayata geçirilecek olan 'Yeni Evim' projesi açıklandı.

FIRSATÇILAR HAREKETE GEÇTİ

0,69 kredi ve 15 yıl vadeyle konut sahibi yapacak kampanya ev hayali kuranları mutlu ederken bir de durumu fırsata çevirenler oldu.

Birçok ev sahibi, internet sitesinde yer alan ev ilanlarını yukarı yönlü değiştirmeye başladı.

KONUT FİYATLARINI YÜKSELTTİLER

Kimi ilanlarda 200 bin TL'lik artış görülürken, kimilerinde ise 500 bin TL'ye kadar artış oldu.