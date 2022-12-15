Türkiye'de kasım ayında 117 bin 806 konut satıldı. Satışlar, ekim ayına göre yüzde 14,8 artış gösterse de, yıllık bazda yüzde 34,1 geriledi ve böylece yıllık gerileme serisi beşinci ayına girdi. İnegöl’de ise, 2022 yılının ilk 11 ayında toplam 4 bin 66 konut satışı gerçekleşti.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre İnegöl’de geçtiğimiz yıl 4 bin 684 konut satışı gerçekleşirken, bu sene ilk 10 ayda 4 bin 66 konut satışı gerçekleşti. Öte yandan açıklanan verilere göre, İnegöl’de 2022’nin Ocak ayında 359, Şubat ayında 307, Mart ayında 391, Nisan ayında 366, Mayıs ayında 392, Haziran ayında 429, Temmuz ayında 302, Ağustos ayında 429, Eylül ayında 473, Ekim ayında 406, Kasım ayında ise 212 daire satışı gerçekleşti.

Konut satışlarında yıllık gerileme serisi beşinci ayına girdi. Satışlar, Kasımda yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806'ya geriledi. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8,0 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 34 konut ile Hakkari, 47 konut ile Ardahan ve 58 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 1 milyon 277 bin 659 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ SATIŞTA YÜZDE 58 DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,7 azalış göstererek 16 bin 655'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 258 bin 524 oldu. Kasım ayındaki ipotekli satışların, 5 bin 133'ü; Ocak-Kasım dönemindeki ipotekli satışların ise 70 bin 170'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT DA ZAYIF

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalarak 37 bin 380 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,7 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalışla 382 bin 190 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 azalış göstererek 80 bin 426 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,3 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artışla 895 bin 469 olarak gerçekleşti.

6 BİN KONUT SATIŞININ 2.500'Ü RUSLARA

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 733 konut satışı ile İstanbul ve 567 konut satışı ile Mersin izledi. Kasım ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 2 bin 575 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 510 konut ile İran, 331 konut ile Irak ve 277 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.