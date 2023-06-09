Konya’nın tarihi değerlerine sahip çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi’nde bulunan 120 yıllık camiyi de restore ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihi değerlerin korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak birbirinden önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Konya’nın binlerce yıllık tarihiyle her köşesinde eşsiz değerler barındırdığına dikkat çeken Başkan Altay, “Şehirler kültürleriyle yaşar ve kültürleriyle yükselir. Biz de Büyükşehir olarak şehrimizin sahip olduğu tüm kültürel ve tarihi değerleri korumak ve bunları aslına uygun bir şekilde ihya etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz birçok farklı restorasyon çalışmalarımızdan biri de Beyşehir ilçemize bağlı Kurucuova Mahallesindeki 120 yıllık camimiz. Asırlık camimizde aslına uygun olarak restorasyon çalışmalarına başladık. En kısa sürede tamamlayarak camiyi yeniden ibadete açmayı arzu ediyoruz. Maliyeti 12 milyona yaklaşan restorasyon çalışmamız ilçemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.