Konya Akşehir'de Büyük Taarruz emrinin verildiği 24 Ağustos tarihinde kutlanan “Akşehir Milli Mücadele Günü Zafer Etkinlikleri” bu yıl da coşkulu törenlerle gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen “24 Ağustos Akşehir Milli Mücadele Günü Zafer Etkinlikleri” coşkulu bir törenle kutlandı.

Akşehir Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Halk oyunları gösterisi, Akşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın konseri ve F16 savaş uçaklarının selamlama uçuşu katılımcılardan alkış aldı.

Akşehir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Milli Mücadele Günü’nün 101. yılının kutlandığını anımsatarak, sonraki yıllarda da aynı coşkuyla bu özel günü kutlayacaklarını vurguladı. Akkaya, düzenlenen etkinliklerin verilen mücadelelerin unutulmamasına büyük katkı sağladığını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, kahraman Türk milletinin tüm zorluklara rağmen vatan mücadelesinden vazgeçmediğini vurguladı.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de Akşehir’in Büyük Taarruz’a kadar yapılan savaşlarda kahramanlıklara imza atarak pek çok şehit ve gazi verdiğini hatırlattı. Bu süreçte de ismi, resmi kayıtlara geçen 180 şehidin olduğunu ifade eden Erdem, “Tüm bu anlattıklarım ile ilgili atalarımızla ne kadar onur duysak, gurur duysak azdır. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde kazandığımız zaferler bizi büyük taarruza götürürken 18 Kasım 1921’de şehrimize yerleşen Batı Cephesi Karargahı’nda yaklaşık 9 ay ev sahipliği yapmış ve büyük bir gizlilik içinde yapılan hazırlıklarla 9 Eylül’de kazanacağımız büyük zaferin tohumları ilçemizde atılmıştır. O bakımdan bu 9 aylık mücadeleye biz bu toprakların doğumu diye de bakıyoruz. Hazırlıkları tamamlanan planları bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından ilçemize gelerek yapılan bu Büyük Taarruz Zaferi için Batı Cephesi Karargahı’nın 24 Ağustos 1922 tarihinde Kocatepe’ye uğurlanışı buradan gerçekleşmiştir. İşte 101. yılını kutladığımız bugün bizim şeref günümüzdür, onur günümüzdür. Bize bu mirası bırakan atalarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz, anıyoruz” dedi.

KUTLAMALAR ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLE DEVAM ETTİ

U12 futbol turnuvası final müsabakası, halk oyunları gösterileri gibi çeşitli etkinliklerin sahne olduğu kutlamalara vatandaşlara büyük ilgi gösterdi.

Kutlamalar kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir’de Mustafa Yıldızdoğan konseri de düzenlendi. Konserde Konyalı sanatçı Yıldızdoğan, kahramanlık türkülerini Akşehir halkıyla birlikte seslendirdi.