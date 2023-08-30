Spor Toto Kulüpler Bayanlar 1. Ligi’nde yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor Bayan Atletizm Takımı, Konya’da yapılan final mücadeleleri sonrasında Süper Lig’e yükseldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Bayan Atletizm Takımı, Süper Lig’e adını yazdırdı.

Fındıkpınarı’nda finalin adı: Menteşspor – Davultepespor Fındıkpınarı’nda finalin adı: Menteşspor – Davultepespor

Konya Büyükşehir Belediyespor Bayan Atletizm Takımı, başarılı geçen sezonu Süper Lig ile taçlandırdı. Konya’da yapılan final maçları sonrası ikinci olan sarı-siyahlılar Süper Lig’e yükseldi.

“Türkiye’nin Güçlü Altyapısı” sloganıyla Türk sporuna değer katan, 10 branşta; 36 antrenör, 3 bin 880 lisanslı sporcu, 982 faal sporcuyu bünyesinde bulunduran Konya Büyükşehir Belediyespor, atletizmde önemli bir başarıya imza attı.

Finallerde 12 sporcuyla mücadele eden Büyükşehir, 8 kulübün yer aldığı yarışlar sonunda Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

Süper Lig’e adını yazdıran sarı-siyahlı kulüp, 107,5 puan toplayarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.