Konya Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehanelerde, çocukların her yönden gelişimi için eğitim programları düzenleniyor.KONYA (İGFA) - Öğrencilere okuma alışkanlığı ile eleştirel ve görsel okuma becerileri kazandırmak, kelime hazinelerine, düşünme ve odaklanma yeteneklerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Bilgehanelerin Hayal Fabrikası Atölyesi etkinlileri başladı.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Hayal Fabrikası Atölyesi’nin açılış programının konuğu yazar Melih Tuğtağ oldu. Bilgehane öğrencileri, “Nasıl yazar olunmaz?” sunumunu dinledikten sonra yazara sorular yöneltti. Yazar Tuğtağ da öğrencilere hayal kurmanın zenginliğini ve kurulan hayalleri gerçekleştirme yöntemlerinden biri olarak yazmanın gücünü anlattı.

Hayal Fabrikası Atölyesi kapsamında düzenlenecek etkinlikler, Sultan Alparslan ve Yavuz Sultan Selim Bilgehanelerinde 10 hafta boyunca devam edecek.