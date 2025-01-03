Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde altyapı yatırımlarını 2024 yılında da yoğun şekilde sürdürdü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ’nin 2024 yılı boyunca Konya genelinde 433 kilometre uzunluğunda yeni su şebekesi hattı inşa ederek, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmetini geniş bir alana yaydığını, böylelikle toplamda 110 milyon metreküp içme suyu üretimi sağladığını belirtti.

Altyapı projeleriyle şehrin yaşam kalitesini artırdıklarını ifade eden Başkan Altay, “2024 yılında 141 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı inşa ettik. Ayrıca, atık su arıtma tesislerinde 95 milyon metreküp atık suyu arıtarak çevrenin korunmasına katkı sağladık. Eskimiş, işletim ömrü dolmuş, paslanmış boruları yüz yıl ömürlü, sağlıklı ve yüksek basınca dayanıklı borularla değiştirdik” dedi.

Uzun vadeli su ve atık yönetimi stratejisine uygun olarak gerçekleştirilen altyapı hizmetleriyle emsal teşkil eden yatırımları Konya’ya kazandıran Büyükşehir, 2024 yılında toplam 574 kilometre su ve kanalizasyon şebekesi inşa etti.