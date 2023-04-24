Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel gündemi ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Çocuk Meclisi Proje Yarışması ödüllerinin verilmesi amacıyla 4. toplantısını gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Medeniyet Okulu Projesi kapsamında kurulan Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 4. toplantısını yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel gündemi ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Çocuk Meclisi Proje Yarışması sonuçlarının açıklandığı toplantı, Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Aysima Eroğlu’nun proje tanıtım konuşmasıyla başladı.

Yarışmayı kazanan ilçelere ödüllerinin verildiği toplantıda, “Görme Engelliler İçin Akıllı Kask” projesiyle Ereğli birinci, “Bisiklet Bir Ulaşım Aracıdır” projesiyle Seydişehir ikinci, “Sıfır Atıkla Atıksız Bir Dünya” projesiyle Meram üçüncü, “Çöpünü At Hediyeni Kap” projesiyle Cihanbeyli dördüncü ve “Mavi Yaşam” projesiyle Kadınhanı beşinci oldu.

Bir dahaki Çocuk Meclisi toplantısı için toplanma tarihinin belirlenmesinin ardından meclis üyeleri ilçe gezisine çıktı.