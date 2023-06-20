Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif ve Hatim programı düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Mevlid-i Şerif ve Hatim programında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlid-i Şerif’in icra edilmesinin ardından yüzyılın felaketinde yaşamını yitiren on binlerce deprem şehidi Kahramanmaraş bölgesine ait ilahilerle anıldı.

Programın sonunda Konya İl Müfütüsü Ali Öge, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için okunan hatimlerin duasını yaparken; birlik ve beraberlik vurgusu yapılan programda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.