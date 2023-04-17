Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Doğanhisar’a kazandırdığı Gölcük Mesire Alanı ve Dağ Restoran’ın açılışı yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Doğanhisar’a kazandırdıkları Gölcük Mesire Alanı ve Dağ Restoran’ın açılışına katılarak AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları ile esnafları ziyaret etti.

Doğanhisar Belediye Başkanı Süleyman Pekmez, desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Doğanhisar Kaymakamı İslam Timur, Doğanhisar açısından çok güzel bir kazanım olduğunu ve bu tür tesislerin ilçede artmasını temenni ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“DOĞANHİSAR’IMIZA BUGÜNE KADAR ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLERDE BULUNDUK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası’yla birlikte ilçelerin eksiklerini tamamlamak için yoğun çaba içerisinde olduklarını ifade ederek, Doğanhisar’a bazı müjdeler verdi.

Başkan Altay konuşmasında şu müjdelere vurgu yaptı:

“Birincisi pazar yerinin kamulaştırılması yeni tamamlandı. Projesi için biraz vakte ihtiyaç var. Onu da bugün talimatlandırdık. Hızlıca projelerini yapacağız inşallah. Yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Seçimden önce temel atabilirsek bir sözümüzü daha yerine getirmiş oluruz. Meydanla ilgili proje sözümüz yoktu ama prestij caddeden sonra ilçelerimizde meydanları düzenlemek istiyoruz ki, Büyükşehir Yasası’yla birlikte ilçelerimizde bir dönüşümün görünürlüğü daha da artsın. Onunla ilgili de inşallah en kısa sürede süreci başlatıyoruz. Yıl sonuna kadar da tamamlamayı arzu ediyoruz. İtfaiye binasının da bütün işlemleri tamam. Onun da inşallah en kısa sürede başlangıcını yapmayı arzu ediyoruz. Doğanhisar’ımıza bugüne kadar çok önemli hizmetlerde bulunduk, bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz.”

Bu arada Büyükşehir Yasası’yla birlikte üç temel hedefleri olduğunu bir kez daha altını çizen Başkan Altay, “Birincisi, altyapısı tamamlanmış ilçeler. Bunun için KOSKİ’miz, Fen İşlerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Sosyal hayatın yükseldiği ilçelerimiz. Şehir konağımız başta olmak üzere KOMEK’lerimizle hizmet ediyoruz. Tarımsal ve hayvansal üretim yapan vatandaşlarımızın üretimlerinin artırılması. Bununla ilgili de desteklerimiz, fidan, fide desteğimiz, tohum desteğimiz, çiftçi eğitimlerimiz de aralıksız bir şekilde devam edecek” dedi.