Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin Hadim Yerköprü Şelalesi’nde tamamladığı 3. Etap Çevre Düzenleme Çalışmalarının açılışını yaptı.KONYA (İGFA) - Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, projeye yıllardır emek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, milletvekillerine ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışı ile her gün açılış ve temel atma törenleri düzenlediklerini vurgulayarak, özellikle son haftalarda yoğunlaşan bir şekilde hizmetlerin ardı arkası kesilmeden açılışlar ve temel atmalar yaptıklarını hatırlattı.

Bugün Hadim’de Konya’nın en önemli turizm alanlarından birisi olan Yerköprü Şelalesi’nde hayata geçirdikleri 3. Etap Çevre Düzenlemesinin açılışını yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Dün Karatay'da bir sosyal tesisin açılışı ile başladık, sonra Beyşehir'de iki arıtma tesisinin açılışı, bir içme suyu arıtma tesisinin temel atmasını gerçekleştirdik. Seydişehir Millet Bahçemizin açılışını yaptık ve Selçuklu'da Ihlamur Parkı'nın açılışını gerçekleştirdik. Bir önceki gün yine Karatay'da Büyük Larende dönüşümündeki dükkanların temelini attık, oradan Emirgazi Şehir Konağı'nın açılışını yaptık. Karapınar'da ticaret merkezi ve kitap kafenin açılışını gerçekleştirdik ve Selçuklu'da Şefik Can parkı 2. etap açılışı, 3. etabın temelini attık. Programlar bu şekilde bu kadar yoğun. Bugün yine yoğun bir gün. Burada açılışı yaptıktan sonra Çumra Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştireceğiz. Sonra Konya'nın önemli hayallerinden birisi olan banliyö hattının temelini atacağız ve son olarak da Meram son durakta Çamlıbel çevre düzenlemesinin açılışını yapacağız” ifadelerini kullandı.

3 GÜNDE 800 MİLYON LİRALIK ESERİN AÇILIŞI, TEMEL ATMASI YAPILDI

Üç günde açılışı, temel atması yapılan hizmetlerin toplam bedelinin, banliyö hariç 800 milyon lirayı bulduğunu dile getiren Başkan Altay, şöyle devam etti:

“Banliyö ile birlikte yaklaşık 3 milyar liralık yatırımı şehrimize kazandırmış olacağız. Merkezde önemli işler yaparken bir taraftan da ilçelerimizin eksiklerinin tamamlanması ile ilgili gayret içerisindeyiz. 2018 yılından itibaren bugüne kadar Hadim’e belediye olarak 350 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Konya'nın bir turizm şehri olması için çaba sarf ediyoruz. Çatalhöyük'te çok önemli bir karşılama merkezi inşa ediliyor. Merkezde Dar-ül Mülk projesi kapsamında 20 ayrı noktada çalışma yürütüyoruz. Bugün de ve Yerköprü Şelalesi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burası bir dağa harikası. Fotoğrafa bir baksanız kimse herhalde burası Konya demez. Vadisi, dağları, tepeleri, yeşil alanları ve en önemlisi şelalesi ile çok önemli bir merkez. Ziyaretçilerimiz yapmış olduğumuz ahşap yürüyüş yoluyla şelalenin en güzel yerinden fotoğraflama, hatıra bırakma imkanına kavuşuyor. Yürüyüş yolları, otoparklar, yeni sosyal tesisleriyle burası çok önemli bir alana kavuşmuş oldu. Bugünün maliyeti ile 48 milyon 750 bin liralık bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada yapmış olduğumuz düzenlemeler bölgeyi Konya'mızın en önemli turizm merkezlerinden birisi haline getirecek.”