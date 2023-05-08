Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi tarafından organize edilen "Türkiye Yüzyılında İş Dünyası Buluşması" programı ASKON Konya Şube binasında gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Türkiye Yüzyılında İş Dünyası Buluşması programında değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonomide son 20 yılda ortalama büyüme 3,9 olurken Türkiye'nin büyümesinin 6,1 olduğujna vurgu yapan Milletvekili Altunyaldız, "Küresel büyümede kat kat büyüdük. Çünkü Türkiye dinamik bir ülke nüfusu artışı gösteren bir ülke. Büyümede bu oranlar çok önemli. Evet, büyük sonuç itibari ile 2022'deki üç bin 600 dolardan 10 bin 600 dolara geldik. 2008'de bir dalgalanma yaşadık. Son dilimde ise pandemiye rağmen yine bir büyüme görüyoruz. Genellikle ben sanayicilere hep bunu söylerim iç pazar ve dış ihracatta yüzde 50'yi yakalamak başarmak demektir. Dengeli büyümemiz sanayi önemini gösteriyor. Küresel dünyada bizim gibi misyonu olan ülkelerin sanayi ve teknoloji gerçekten önemli. Hem endüstri hem de akıllı cihazların çekici güç olması lazım ki Türkiye misyonuna katkı sağlasın. 6.6 ve 7.1 büyüme ile sanayimiz bize bunu göstermiş. Nisan ayı itibari ile tekrardan işler düzene girdi. Bunun etkilerini de aylar sonra göreceğiz. Konya bir sanayi şehri 3 milyar 260 bin dolarla Konya 11. sıraya geldi şuan için Konya ilk 3 ayda ilk 10'a girdi. Bu Konya için çok sevindirici bir gelişme. Türkiye borcunu iyi tutan ve hesabını yapan bir ülke. Borç ödeme konusunda yüzde 74'ten yüzde 32'ye düşmüşüz. Türkiye borçla değil yatırımla büyüyor. Türkiye büyüme ile birlikte büyük bir istihdam sağlıyor. Diğer ülkeler pandemi zamanı durma noktasına gelirken Türkiye yaptığı atılımlar ile birlikte büyümesine devam etti. 3.9 milyon istihdam verileri ile Avrupa nüfusuna eş değer bir veri yakaladık” diye konuştu.

Program sonunda ASKON Konya Şube Başkanı Atila Sinacı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’a plaket takdim etti.