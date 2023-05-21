Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem sonrası Hatay’a kazandırılan Konya Konteyner Kentlerde depremzedeleri ziyaret ederek, tarihi Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi.HATAY (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem bölgesi Hatay’ı ziyaret ederek, Konya Konteyner Kentlere yerleştirilen depremzedelerle ve Antakya’da esnafla buluştu.

Başkan Altay, ilk olarak Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleriyle birlikte Hatay’a kazandırılan birinci ve ikinci etap konteyner kentlere yerleştirilen Hataylı depremzedelerle bir araya geldi. Daha sonra Hatay Tarihi Uzun Çarşı’yı ziyaret ederek esnaflarla sohbet eden Başkan Altay, ilk günden itibaren bölgede hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfak ve Mobil Ekmek Fırınlarını da inceleyerek vatandaşları selamladı.

Türkiye’nin 6 Şubat’ta yaşadığı iki büyük deprem felaketinden sonra yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetin yaraların sarılması için ilk günden itibaren canla başla çalıştığını vurgulayan Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak da Hatay’da yaşamın normale dönmesi için hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

“60 GÜNDE YAPILAN HASTANEYİ GÖRÜNCE DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE BİR KEZ DAHA DUA ETTİM”

Hatay’ın Defne ilçesinde hizmet vermeye başlayan Devlet Hastanesi’ni de ziyaret eden Başkan Altay, “60 günde yapılan Defne Devlet Hastanesini görünce devletimize, milletimize bir kez daha dua ettim. Çok samimi duygularla deprem bölgesinde ilk günden itibaren yapılan çalışmalar gözümün önüne geliyor, devletimizin burada yaptıklarını biliyorum. Üzüntüm, bu çalışmaların yokmuş gibi siyasi polemiklere konu edilmesi, çalışıyormuş gibi görünenlerin algı yönetme çabaları, depremzedeler için paylaşılan cümleler. Bu ruh bu bedende durduğu sürece; devletimizin, milletimizin, vatanımızın yanında olacağız Allah’ın izniyle” diye konuştu.

Bu arada ziyaretlerde Başkan Altay’a yakın ilgi gösteren Hataylı depremzede vatandaşlar ve esnaf da ilk günden beri kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Altay’a ve tüm Konya halkına teşekkür ettiler.