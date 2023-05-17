Türkiye’nin gıda devlerinden Konya Şeker, üretici ortaklarına rekor oranda avans ödemesi yapacak.KONYA (İGFA) - Konya Şeker, 2023 – 2024 Şeker Pancarı Kampanya Dönemi için sözleşme yapılmış üretici çiftçi ortaklarına18 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 17:00 itibariyle 165 milyon 166 bin TL tutarında Pancar Bakım Avansı ödemesi yapılacağını duyurdu.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Çiftçilerimizi, ekimden hasatakadar olan süreçteyalnız bırakmıyoruz ve ekim döneminin sürdüğü bu dönemde 165 Milyon 166 Bin TL’lik nakdi avans ile hem ekonomiye hem de çiftçimize can suyu olacak ödemelerimizi başlatıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun” dedi.

Şeker fabrikalarının, ülkemizde sadece şekerin güvencesi değil, aynı zamanda da güvenli gıdanın, tarlada üretimin ve çiftçinin hakkını almasının güvencesi olduğunu belirten PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Biz her daim çiftçilerimizin yanındayız. Ülkemizde, tarımda aksamaların yaşanmasını önlemek, çiftçilerin üretimi aksatmadan yapabilmesini sağlamak, ülkemizde gıda arzında bir sıkıntı yaşanmasını önlemek için, ekimden başlayarak, tohumda, ilaçta, gübrede, akaryakıtta ve sulamada desteklerimiz hep devam edecektir” dedi.

Konya Şeker olarak, tarımın her aşamasında aktif rol oynadıklarını ve sezonun açılmasına da destek verdiklerini ifade eden PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Kurumumuz avans ödemelerini hepzamanındaçiftçilerimize vermektedir. Perşembe günü de çiftçilerimize ulaştırılacak olan165 Milyonu geçen nakdi avansınhayırlara vesile olmasını temenni eder, bolluk ve bereket dolu bir yıl dilerim" dedi.