Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından üreticiliği desteklemek adına Eğribayat Mahallesi’nde başlatılan “Arılı Kovan Desteği” projesi tamamlanarak üreticilere kovan ve arı desteği sağlandı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirmesi, üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla pilot bölge olarak seçilen Eğribayat Mahallesi’nde başlatılan “Arılı Kovan Desteği” projesi tamamlandı.

Halk Eğitim Merkezi ile koordineli olarak gerçekleştirilen arı yetiştiriciliği eğitimlerini tamamlayan 32 kursiyere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop tarafından belgeleri takdim edildi. Proje ile birlikte sertifika almaya hak kazanan mahalle sakinlerine Selçuklu Belediyesi tarafından %50 hibe ile 112 adet arı kovanı ve ayrıca arı desteği sağlanmış oldu.

Eğribayat Mahallesi Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu İlçe Tarım Müdürü Tahir Külahcı, Selçuklu Halk Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kök, Eğribayat Mahalle Muhtarı Ertan Nazik ve kursiyerler katıldı.

Selçuklu Belediyesi’nin kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kalkınmasını arttırmaya yönelik Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, müdürlüğün kurulduğu günden bu yanan dış mahallelerimizde tarıma dayalı hayvancılığa dayalı neler yapabiliriz? Üretimi nasıl arttırabiliriz? Ürün çeşitliliğini nasıl arttırabiliriz? Gençlerimizi, kırsal mahallelerimizde daha fazla nasıl tutabiliriz? Kırsaldaki hayatı nasıl zenginleştirebiliriz ve ülke ekonomisine, şehrimizin ekonomisine nasıl daha çok katkı sağlayabiliriz diye sürekli bir araştırma içerisinde olduklarını söyledi.

EN GÜZEL BALI EĞRİBAYAT'TA ÜRETECEĞİZ

Türkiye'nin en değerli balını, en güzel balını Eğribayat'ta üreteceklerini öne süren Başkan Pekyatırmacı, "Ben buna inanıyorum. Öncelikle katılımın çok yüksek olmasından dolayı mutluyum. 32 kursiyerimiz burada Halk Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle eğitimlerini aldılar ve bugün artık 112 adet arı kovanımızı biz üreticilerimize teslim edeceğiz. Selçuklu Belediyemizin katkılarıyla ve yüzde 50 hibe desteğiyle bu kovanlar sahiplerine teslim edilecek ve aracılıkla ilgili faaliyet, üretim faaliyeti Eğribayatımızda başlamış olacak. Bu bir başlangıç. Bu başlangıcı en iyi şekilde yapmayı arzu ediyoruz. Buradaki üretimin en güzel şekilde yapılmasını ve neticelerini de en iyi şekilde elde edilmesini arzu ediyoruz. Ben inanıyorum ki bu başlangıçtan sonra buradaki üretimi gördüğü zaman bütün Eğribayatlı hemşerilerimiz arıcılık ve bal üreticiliği yönünde bizden talepte bulunacaklar" diye konuştu.