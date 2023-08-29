Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Korosu, Barış Manço Şarkıları konseriyle unutulmaz bir akşam yaşattı. Geceye damga vuran konser izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkardı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından kurulan ve faaliyetleriyle şehrin kültür hayatına katkı sağlayan Selçuklu Sanat Akademisi Çocuk Korosu Barış Manço’nun eskimeyen şarkılarını izleyiciyle buluşturdu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Barış Manço’nun çok değerli bir sanatçı olduğunu ve her dönemin çocuklarına seslenebildiğine vurgu yaptı. Oldukça beğenilen konserde Barış Manço’nun eşi Lale Manço’da video ile Barış Manço’nun eserlerinin gelecek nesille aktarılması adına önemli bir faaliyet olduğunu söyledi ve konser için Sanat Akademisi’ne teşekkür etti.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konsere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

“BARIŞ MANÇO HER YAŞTAN İNSAN İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER”

Barış Manço’nun yediden yetmişe herkesin sevdiği bağrına bastığı bir değer olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Aslında hepinize tek tek teşekkür etmemiz gerekiyor ama şefimize ben hepinizin adına teşekkür ediyor, çiçeğimizi takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Barış Manço'nun tabii ki hepimizin hayatında çok önemli bir yeri var. Benim de aynı şekilde. Tabi çocukluğumuz Barış Manço'yla geçti. Pazar günleri adam olacak çocuğu iple çekerdik. Ne zaman başlayacak diye. Bazen şimdiki çocuklar için üzülürüm keşke Barış Manço'yu onlar da görebilselerdi. Onlar da o zevki alabilselerdi diye ama görüyorum ki çocuklarımız zaten Barış Manço'yu çok güzel bir şekilde yaşatıyorlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca Barış Manço'nun değerli eşi Lale Manço hanımefendinin çok kıymetli mesajını, programdan önce izledik. Ben hanımefendiye de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. İlgi alakasından ötürü. inşallah Konya'da kendisini ağırlamayı, misafir etmeyi arzu ediyoruz.. Tekrar bütün misafirlerimize bugün bizle beraber oldukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.